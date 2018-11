Zjednoczone Emiraty Arabskie: Zabiła i ugotowała partnera

Zjednoczone Emiraty Arabskie – Marokanka zabiła swojego wieloletniego partnera, po czym ugotowała jego ciało i podała robotnikom z Pakistanu. Na ślad zbrodni udało się wpaść dzięki nietypowemu znalezisku w blenderze.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – wyrafinowana zemsta

Zjednoczone Emiraty Arabskie – przekreślił 7 lat związku

Do zatrzymania morderczyni i wykrycia zbrodni jakiej dokonała doszło w nietypowy sposób. Do rodziny Marokańczyków przyjechał brat ofiary. Mężczyzna był zaniepokojony zaginięciem członka rodziny. Nie spodziewał się jednak, że dokona tak makabrycznego odkrycia. Ostatni ślad po bracie, którym był ząb, odnalazł w blenderze. O odkryciu niezwłocznie powiadomił policję. Badania DNA potwierdziły, że ząb należy do zaginionego. W odpowiedzi na znalezisko zatrzymana została Marokanka, która jest główną podejrzaną w sprawie morderstwa. Kobieta przyznała, że zabiła partnera, ponieważ wpadła w szał na wieść, że po siedmiu latach związku postanowił ją zostawić dla innej kobiety.