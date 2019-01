Zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo. Kierowca BMW nie przeżył

22-latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze uderzając w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż przed godz. 19 w mieście Tuligłowy (woj. lubelskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW jadąc od strony Zamościa w kierunku Krasnegostawu na prostym odcinku drogi zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze uderzając w drzewo.

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. Okoliczności i przyczyny tego wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.

"Topowa marka wśród młodych"

- Niestety, to topowa marka wśród młodych ludzi, bo BMW uchodzi za szybkie auto i ładnie wygląda. Tymczasem to samochód, które ma napęd na tył i trzeba mieć dużą wprawę, żeby nim jeździć, a szczególnie na śliskiej nawierzchni wyjść z poślizgu. Zachodzi tył, a jak ktoś nie wie, jak w takiej sytuacji się zachować - czyli hamuje - to niestety kończy się tragicznie - mówił WP oficer prasowy tarnowskiej policji.