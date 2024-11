Zimowa końcówka tygodnia. Niż Telse przynosi przymrozki, śnieg i mgły

Niż Telse przyniesie do Polski opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, a następnie przymrozki. Dodatkowo, do końca tygodnia szczególnie ostrożni muszą być kierowcy. Synoptycy prognozują mgły ograniczające widzialność.

Polska znajdzie się pod wpływem niżu Telse, który przyniesie pochmurną i deszczową pogodę. Jak informuje TVN24, ośrodek niskiego ciśnienia obejmie zachodnią i centralną Polskę, a w ciągu dnia także wschodnią część kraju.

Początkowo napłynie umiarkowanie ciepłe powietrze z zachodu Europy, a później chłodniejsze znad północnego Atlantyku.

Chłód, przymrozki i mgły

W czwartek w całym kraju prognozowane są słabe opady deszczu, z niewielkimi przejaśnieniami na południu i w centrum. Temperatura wyniesie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni.

W piątek wciąż będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie, w centrum i na południu kraju. W górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie. Ciśnienie zacznie wzrastać, a Polska dostanie się pod wpływ wyżu, co spowoduje przymrozki i mgły ograniczające widzialność.

Sobota będzie pochmurna, z rozpogodzeniami na zachodzie. Możliwy jest słaby opad mżawki. Temperatura od 3-4 st. C na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie, od małego na zachodzie do dużego na wschodzie. Nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku.

