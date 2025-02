Zima się rozgościła. Będzie mroźnie i śnieżnie

Zima nie odpuszcza. Najbliższy weekend będzie mroźny. Na dodatek w kilku regionach może wreszcie sypnąć śniegiem. Będziemy to zawdzięczać napływającemu do nas z północy mroźnemu, ale też wilgotnemu, arktycznemu powietrzu.

W nocy, z piątku na sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie wystąpią rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie kraju. Mogą pojawić się przelotne opady śniegu, ale głównie na północy kraju, na krańcach wschodnich i na południu, w rejonach podgórskich.

Termometry pokażą od minus 9 st. C. na Suwalszczyźnie i na Mazurach, do około minus 9 st. C. na Podkarpaciu i w Małopolsce. Najcieplej będzie nad morzem - około minus 2 st. C. Najzimniej będzie w regionach podgórskich i na Podhalu - tam termometr może pokazywać -14 st. C.

Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W sobotę - jak tłumaczy synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski - Polska znajdzie się między rosyjskim niżem a wyżem rozciągającym się od Grenlandii po centrum Europy. Do naszego kraju będzie wdzierał się z północy strumień arktycznego powietrza.

W tej zimnej masie powietrza jest dużo wilgoci. Przemieszczając się nad Bałtykiem, powietrze będzie się ogrzewać. Jak tłumaczy synoptyk TVN Meteo, będzie to sprzyjać powstaniu małego niżu nad Litwą. Przyniesie on - zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce - dużo chmur z przelotnymi opadami śniegu.

© wxcharts.com

W sobotę najwięcej śniegu spadnie na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, gdzie prognozowane są opady do 5-7 cm. W innych regionach kraju, jak zachodnia i południowa Polska, zachmurzenie będzie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 1 st. C w Gdańsku. W nocy w rejonach podgórskich Podhala oraz Bieszczad termometry mogą wskazywać od - 12 st. C. do - 14 st. C.

© wxcharts.com

Niedziela przyniesie pogodną aurę w większości kraju, z wyjątkiem Wybrzeża, Podkarpacia i Małopolski, gdzie mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Maksymalna temperatura wyniesie od -4 st. C w Suwałkach do 1 st. C w Szczecinie. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z kierunków północnych.