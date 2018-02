Ziemkiewicz: powinno się nakręcić serial o familii Cimoszewiczów. "Genetyczna Targowica"

Rafał Ziemkiewicz ostro skomentował wywiad Włodzimierza Cimoszewicza, w którym były premier stwierdził, że Polacy brali udział w Holokauście. Polityk dodał, że chociaż dzisiejsze pokolenie nie jest odpowiedzialne za zbrodnię na Żydach, powinno o niej mówić "otwarcie i uczciwie".

- Różnice dotyczą tylko jego natężenia i jawności w różnych okresach. Wojenna demoralizacja, prymitywizm i chciwość, antysemityzm, wszystko to składało się na wiele tysięcy indywidualnych, a czasem zbiorowych zbrodni. Jedwabne nie było jedyne. Na Podlasiu mordowano i grabiono w wielu miejscach. Szmalcowników ograbiających Żydów i osoby im pomagające były dziesiątki tysięcy. Szacuje się, że donosy do gestapo składało co najmniej 60 tysięcy ludzi. Większość Żydów, którzy unikali getta lub z niego uciekli, została zamordowana przez cywilnych Polaków i Ukraińców - tłumaczył w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".