Ziemkiewicz odwołuje wizyty w Wielkiej Brytanii. Lis porównał go do nazistów

Tomasz Lis znów szokuje w sieci. "Nie jest pierwszym, który mówił o żydowskich parchach i przegrał bitwę o Anglię" - tak o Rafale Ziemkiewiczu napisał dziennikarz na Twitterze.

- Policja brytyjska grożąc utratą licencji, pracy, prawa pobytu etc. skutecznie zastraszyła wczoraj właścicieli klubów, hoteli a nawet restauracji, zmuszając ich do zerwania wcześniejszych umów. Uznaliśmy z organizatorami mojego przyjazdu do UK, że w tej sytuacji stracił on sens - napisał w sieci.