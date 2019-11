Zielona Góra. Wysłał zdjęcie granatu policjantom i zadał im zagadkę

25-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami po tym, jak postanowił zażartować z sulechowskich funkcjonariuszy. Na e-mailowy adres dzielnicowego przyszła nietypowa korespondencja. W załączniku znajdowało się zdjęcie granatu oraz informacja o znalezieniu niewypału. Ale to dopiero początek historii.

Mężczyzna miał natknąć się na niebezpieczne znalezisko podczas spaceru w pobliskim lesie. Tak wynikało z treści maila, który przyszedł do policjantów z gminy Sulechów. Oprócz listu 25-latek przesłał też fotografię granatu, który miał stanowić dowód o wiarygodności nadawcy. Zapytał się też, co to za rodzaj broni.

Jednak gdy dzielnicowy skontaktował się z autorem maila w celu ustalenia szczegółów, ten zaczął wyjaśniać, że - chociaż zabrał niewybuch do domu - to ostatecznie się "wystraszył" i odniósł z powrotem do lasu. Dopiero po czasie dotarło do niego, że mógł w ten sposób narazić postronne osoby i zachował się nieodpowiedzialnie.