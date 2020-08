Zielona Góra. Radny PiS o dziewczynach LGBT na Facebooku

Zielona Góra. Radny PiS o dziewczynach LGBT i podpaskach

Jacek Budziński opublikował na Facebooku komentarz o treści: "Są tu dziewczyny z LGBT? Jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały?". Była to odpowiedź na wpis Janusza Młyńskiego, aktora Teatru Lubuskiego. Młyński napisał, że poszukuje 30 osób LGBT do głoszenia swoich poglądów na ulicach Teheranu.

Cytowany przez "GW" Kacper Kubiak z Instytutu Równości mówił, że to nie pierwsza sytuacja, w której Budziński próbuje poniżać osoby LGBT. Aktywista wspomniał uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, którzy zgłaszali organizacji, że zarówno radny PiS, jak i inni nauczyciele dopuszczali się dyskryminacji osób LGBT.

Sam Budziński nie dostrzega w swoim komentarzu niczego niestosownego. Uważa, że to humorystyczny wpis i dodaje "Jeśli ktoś inaczej to odbiera, to jego sprawa".