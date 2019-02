Zielona Góra: Konflikt sąsiadów. Napastnicy wdarli się do mieszkania i pobili dwóch mężczyzn

W Zielonej Górze doszło do nietypowej sytuacji. Czterech napastników, uzbrojonych w przedmioty, wdarło się do mieszkania i pobiło dwóch mężczyzn. Przyczyną zamachu był konflikt sąsiedzki, dotyczył on niespłaconego długu.

Zielona Góra: Konflikt sąsiadów. Napastnicy wdarli się do mieszkania i pobili dwóch mężczyzn (East News)

Do napadu w Zielonej Górze doszło w ostatnią sobotę. Właściciel jednego z mieszkań otrzymywał pogróżki od dłuższego czasu. Jego syn był winny pieniądze jednemu z napastników. Narastające groźby zaniepokoiły mężczyznę, spodziewając się najgorszego, zaprosił swojego znajomego.

Tego samego dnia do mieszkania wdarło się czterech napastników. Do środka mieszkania wpadła szklana butelka, która uderzyła jednego z mężczyzn w głowie. Agresorzy byli uzbrojeni w kij bejsbolowy i kij golfowy. W trakcie intensywnej bójki właściciel mieszkania i jego znajomy zostali ciężko ranni.

Niecałą godzinę później policja złapała dwóch napastników w wieku 31 i 27 lat. Trzeci z nich dobrowolnie zgłosił się na komendę, po przeczytaniu komunikatu o napaści. Czwarty mężczyzna wciąż jest poszukiwany.