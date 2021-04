Zielona Góra. Gorąco w komendzie policji. Postępowania za szczepienie bez kolejki?

Lubuski komendant policji wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec szefa komendy policji w Zielonej Górze oraz wobec jego dwóch zastępców - podaje RMF FM. Decyzja wobec całej trójki to wynik prac w jednostce funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych.

Wśród powodów, które doprowadziły do postępowań, ma być m.in. szczepienie przeciwko COVID-19 na długo przed terminem wyznaczonym dla służb mundurowych - wyjaśnia stacja. Z jej nieoficjalnych ustaleń wynika, że szczepionkę mieli przyjąć sami szefowie komendy, a - przy wykorzystaniu prywatnych koneksji jednego z nich - także inni policjanci.

Policja oficjalnie nie komentuje tych doniesień, powołując się na prawo każdego obywatela do zachowania prywatności co do decyzji o skorzystaniu ze szczepienia.