Zgłoszenia do Nagrody im. R. Kapuścińskiego tylko do 15 września

Do 15 września br. można składać prace na konkurs o Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego Polskiej Agencji Prasowej. Wyróżnienie zostanie przyznane w czterech kategoriach: tekst, audio, wideo i foto. Honorowym przewodniczącym przyznającej nagrodę Kapituły - obok Rene Maisner, córki Ryszarda Kapuścińskiego, został jego wieloletni przyjaciel - Mirosław Ikonowicz.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego wraca po 10 latach. Dla wielu pokoleń PAP-owców znany głownie z reportaży zagranicznych Kapuściński jest wciąż niedoścignionym wzorem najwyższej próby dziennikarstwa. Mirosław Ikonowicz zwraca uwagę, że przyczyną niezwykłego otwarcia Kapuścińskiego na obce kultury było określone wychowanie.

"Rysiek się chował w Pińsku, na Polesiu, a ja mieszkałem całą wojnę na Wileńszczyźnie, tam się urodziłem. I ta wielokulturowość nam się ogromnie przydała" – mówi Ikonowicz.

Red. Ikonowicz o Kapuścińskim: każda jego depesza była absolutnym majstersztykiem

Ryszard Kapuściński urodził się w 1932 roku. Przed II wojną światową jego rodzinne miasto leżało na terenach Rzeczpospolitej, potem znalazło się w granicach Białorusi.

"To nasze doświadczenie, obycie z innymi językami, innymi religiami, z tym, że ci "inni" są tacy sami jak my, (…) zaważyło w dużej mierze na pisarstwie Kapuścińskiego i na tym, że on się czuł w ciężkich afrykańskich warunkach (…) jak w domu" – wspomina Mirosław Ikonowicz.

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznana zostanie w czterech kategoriach, które obejmują całe spektrum współczesnego dziennikarstwa: tekst, audio, wideo i foto.

Pierwszą kategorię stanowią materiały tekstowe: artykuły, relacje, reportaże, materiały informacyjne opublikowane w prasie lub w internecie — z wyłączeniem książek.

Drugą kategorią są materiały audio: reportaże, programy radiowe, podcasty.

W trzeciej kategorii — wideo, zgłaszać można filmy dokumentalne, reportaże, programy (cykle lub pojedyncze odcinki), podcasty wideo oraz autorskie kanały tematyczne.

Ostatnią kategorię stanowią fotografie: możliwe jest przesłanie do trzech plików zdjęciowych ilustrujących konkretne wydarzenie, z których kapituła konkursu wybierze, w jej ocenie, najlepsze.

Wśród kryteriów, według których oceniane są zgłoszone do Nagrody relacje, kluczowe miejsce zajmuje rzetelność, rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, tak aby odbiorca mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną, a w przypadku tematów kontrowersyjnych — zapoznać się z różnymi stanowiskami przedstawionymi w sposób bezstronny.

Wielkie znaczenie ma również wartość informacyjna relacji - podanie w sposób komunikatywny wiadomości opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach, ale też ujęcie w szerszym kontekście przedstawianych faktów. Innym kryterium oceny są walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

Tak właśnie pisał Ryszard Kapuściński. "Potrafił w krótkiej 40-wierszowej depeszy, wysłanej dalekopisem, opisać zdarzenie, ale i w kilku zdaniach mechanizm, który do tego zdarzenia doprowadził. To był majstersztyk. Właściwie nikt go pod tym względem do tej pory nie pokonał" – mówi Mirosław Ikonowicz.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone materiały, które wcześniej nie otrzymały żadnej nagrody głównej (dopuszczalne są wyróżnienia i nagrody specjalne.) Dodatkowo, w kategoriach tekst, audio i wideo przyjmowane są materiały, które ukazały się od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 roku. W przypadku kategorii foto przyjmowane są zdjęcia wykonane w okresie od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 roku. Termin nadsyłania prac mija 15 września 2024 r.

