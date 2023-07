Zginęli, śpiąc w kamperze. Tragedia w Ełku

Okazało się, że zmarli to mieszkańcy województwa dolnośląskiego. To 34-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta. Dochodzenie w sprawie tragicznego pożaru na jednym z osiedli mieszkaniowych w Ełku prowadzone jest przez miejscową prokuraturę. Bezpośrednią przyczynę pożaru poznamy dopiero po oględzinach. W sprawie tej będą musieli zostać powołani biegli z dziedziny pożarnictwa. Dopiero ich opinie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę wydarzył się w kamperze w poniedziałkowy poranek.