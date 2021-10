Zginęła w powodzi w Niemczech, ciało znaleźli w Holandii. Wstrząsająca siła żywiołu

Bilansom katastrofalnych skutków żywiołu i strat w ludziach i mieniu towarzyszą w niemieckich mediach zarzuty wobec prognostyków meteorologicznych i służb ratunkowych. Wskazuje się na to, że ta tragedia była do przewidzenia, bowiem choć to największa taka powódź w tym regionie w ostatnich 300 latach, to - jak się okazuje - dramatyczne w skutkach powodzie w dolinie Ahru zdarzają się regularnie co około 100 lat, ostatnio 12 czerwca 1910 roku. Są też zarzuty dotyczące działania służb, które powinny były ewakuować mieszkańców.