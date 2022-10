Zginęła przez media społecznościowe. Przełomowe orzeczenie

- Śledztwo wykazało bardzo wyraźnie znaczące niebezpieczeństwa, jakie platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram, Twitter i Pinterest, prezentują przy braku jakichkolwiek skutecznych regulacji - skomentowała fundacja, dodając, że - to pokazuje, że jeśli rząd i platformy technologiczne podejmą działania w kwestiach poruszonych w śledztwie, będzie to miało pozytywny wpływ na dobrostan psychiczny młodych ludzi, co jest kluczowym celem Fundacji Molly Rose.