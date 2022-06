Zginęła osłaniając ciałem uczniów, mąż zmarł na atak serca. Osierocili czwórkę dzieci

We wtorek 24 maja uzbrojony Salvador Ramos wtargnął do budynku szkoły podstawowej w mieście Uvalde w Teksasie i otworzył ogień do bezbronnych uczniów oraz nauczycieli. Zamordowanych zostało 19 dzieci w wieku od 7 do 10 lat, a także 3 dorosłych. Napastnika zlikwidował agent straży granicznej, który przybiegł, gdy usłyszał strzały.