Zginął, prowadząc program na żywo. Straszna śmierć dziennikarza

"The Guardian" podaje, że zabójca miał dostać się do domowej stacji radiowej mieszczącej się w domu dziennikarza w filipińskim mieście Calamba, udając słuchacza. Napastnik dwukrotnie strzelił do Jumalona, podczas gdy ten prowadził transmisję na żywo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, zabójca wyrwał ofierze złoty naszyjnik, po czym uciekł na motocyklu z towarzyszem, który czekał na zewnątrz.