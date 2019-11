Zeznania Kaczyńskiego przed prokuraturą. Twierdził, że był ofiarą Birgfellnera

"Gazeta Wyborcza" ujawniła, co Jarosław Kaczyński zeznał przed prokuraturą ws. spółki Srebrna i budowie wieżowców w Warszawie. Jak sugeruje dziennik, jego słowa stoją w sprzeczności z dokumentami i nagraniami.

Co powiedział szef partii rządzącej? Przedstawiał się jako ofiara Birgfellnera i człowiek niemający władzy nad spółką Srebrna. Podkreślił że "nie posiada podstaw formalnych do wydawania poleceń" zarządowi Srebrnej, a pracownicy spółki „nie są skłonni wykonywać poleceń innych osób na zasadzie autorytetu”. Ocenił, że na inwestycję namówił go biznesmen z Austrii „wykorzystując powiązania rodzinne” i „wprowadzając go w błąd”.