Zestrzelili rosyjskie "fortece". Sukces Ukrainy, ale nie strategiczny

Berijew Iljuszyn A-50 spadł do morza, a ciężki bombowiec produkcji ZSRR IŁ-22 mimo uszkodzeń zdołał dolecieć do Anapy - miasta w Kraju Krasnodarskim. Rosjanie są zszokowani atakiem na latające fortece, do którego przyznał się Kijów. Ekspert jednak studzi emocje. To cios wizerunkowy, ale nie strategiczny. Co wiadomo o "specjalnej operacji" nad Morzem Azowskim?