Zełenski o rosyjskim wojsku: Przed sądem Bożym otrzymają tylko jedną karę

- Rosyjskie wojsko szuka też i nie mogą znaleźć Ukraińców, którzy by ich witali kwiatami. Rosyjskie wojsko nie znajduje też drogi do domu. I dlatego nasze wojsko pomaga im w drodze do sądu boskiego - stwierdził w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.