Uderzenie w słaby punkt. "Macie tylko kredyty i trochę jedzenia"

Zełenski: chcecie żyć, oddawajcie się do niewoli

Zełenski w opublikowanym we środę nagraniu podkreśla, że zwraca się do tych, którzy rozumieją "tylko" po rosyjsku. W pierwszych słowach stanowczo przestrzega. - Chcecie żyć - uciekajcie. Chcecie żyć - oddawajcie się do niewoli. Chcecie żyć - walczcie na swoich ulicach o swoją wolność - mówił Zełenski.