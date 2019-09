Zdrowiej i smaczniej. Fundusze Europejskie wspierają innowacyjne technologie produkcji żywności

Dzięki dotacji na badania celowe z Funduszy Europejskich firma Pol-Mak pracuje nad produkcją zdrowego makaronu dla cukrzyków. Ma być tradycyjny w smaku i posiadać niski indeks glikemiczny. Produkt powstaje z myślą o zdrowiu diabetyków.

W Polsce jest ok. 3,5 mln diabetyków, z czego ponad milion pozostaje niezdiagnozowanych (Pixabay.com, Fot: CC0 Public Domain)

Wytwórnia makaronu domowego Pol-Mak z Ludwina (woj. lubelskie) pracuje nad produkcją makaronu o bardzo niskim IG, mimo że produkty o podobnych właściwościach są już dostępne na rynku.

– W tej grupie znajdują się artykuły pozyskiwane z mąki z roślin strączkowych lub pełnoziarniste, które znacząco różnią się w smaku i konsystencji od tradycyjnego makaronu. Z tymi produktami nie będziemy konkurować, ponieważ stanowią one zupełnie odmienną kategorię. Polacy w większości są przyzwyczajeni do smaku pszennego makaronu. Wielu osobom gorzki smak artykułów pełnoziarnistych lub sojowych może nie odpowiadać. Nasz produkt będzie wyjątkowy, ponieważ ponad połowę jego składu stanowi właśnie mąka jasna, pozyskiwana z pszenicy – wyjaśnia Elżbieta Redko-Pudło, specjalista ds. marketingu wytwórni Pol-Mak.

Produkt dla 4 mln diabetyków

Zapotrzebowanie na produkt, nad którym pracuje lubelska wytwórnia makaronu, jest coraz większe. Z danych pozyskanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Koalicję Na Rzecz Walki Z Cukrzycą wynika, że w Polsce jest ok. 3,5 mln diabetyków, z czego ponad milion pozostaje niezdiagnozowanych. Zakładając, że ilość zachorowań będzie wzrastać w dotychczasowym tempie, w 2020 r. w Polsce będzie ponad 4 mln osób dotkniętych tym schorzeniem, czyli co dziesiąty Polak będzie diabetykiem.

– Cukrzycy muszą przykładać szczególną wagę do codziennej diety, która powinna zapobiegać nadmiernym wahaniom poziomu cukru we krwi w ciągu doby. Produkty o niskim indeksie glikemicznym umożliwiają większą kontrolę nad poziomem cukru, nie ograniczając znacząco możliwości spożywania ulubionych posiłków. Z pomocą naszego nowego makaronu chcemy ułatwić diabetykom codzienne funkcjonowanie i uatrakcyjnić ich jadłospis – mówi Redko-Pudło.

Zdrowy i tak samo smaczny

Co będzie głównym walorem makaronu, nad którym pracuje Pol-Mak? To, że makaron zarówno smakiem, barwą, jak i konsystencją będzie łudząco podobny do tradycyjnego. Równocześnie pozostałe składniki znajdujące się w finalnej recepturze znacząco obniżą indeks glikemiczny produktu. Zostaną tu zastosowane półprodukty w 100 proc. naturalne, takie jak błonnik owsiany czy mąka pozyskiwana z nietypowych roślin.

Zalet makaronu, nad produkcją którego pracuje Pol-Mak, można wymienić więcej: jego spożycie ograniczy łaknienie, zapewni na dłużej poczucie sytości i nie spowoduje gwałtownego podniesienia poziomu cukru we krwi. To dobra wiadomość dla chorych na cukrzycę typu 1 i 2.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o fundusze UE

Wartość projektu wynosi ponad 760 tys. zł. Około 480 tys. zł z tej kwoty Pol-Mak pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pieniądze unijne lubelska wytwórnia makaronu spożytkowała na kilka zadań. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie Pol-Mak opracował wstępne receptury makaronów. Następnie określona została technologia produkcji makaronów o bardzo niskim IG. Wytypowane próbki przebadano pod tym kątem w certyfikowanym laboratorium. Końcowym etapem były testy opracowanej technologii w skali przemysłowej, co pozwoliło dostosować proces produkcji do możliwości parku maszynowego Pol-Maku.

Kiedy produkt będzie można kupić? – Planujemy wprowadzić makaron na rynek w 2020 roku. Obecnie przeprowadzamy badania z udziałem dużej grupy diabetyków z całego kraju – mają oni ocenić nasz makaron pod względem smaku, zapachu, barwy oraz konsystencji. Chcemy jak najlepiej trafić w potrzeby grupy docelowej, dlatego potrzebujemy czasu, żeby zoptymalizować wszystkie cechy produktu – mówi Redko-Pudło.

Fundusze Europejskie to dla przedsiębiorców szansa na rozwój działalności. Obecnie można pozyskać dotację na badania umożliwiające wprowadzenie innowacji oraz ulepszonych usług i produktów. Do końca września do godz. 15.00 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości przyjmuje nabór wniosków o dofinansowanie na badania celowe. Wnioski mogą składać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Wsparcie finansowe będzie obejmować m.in. fazę badań przemysłowych, opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz testowanie nowych produktów. W puli konkursowej jest ponad 42 mln zł. Więcej informacji na temat naboru można znaleźć pod tym adresem