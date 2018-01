Zdjęcie wnuczki i dziadka poruszyło cały świat. 5-latka przegrała walkę

O Braylynn i jej dziadku mówili wszyscy – jedna wspólna fotografia powiedziała więcej o cierpieniu, niż tysiąc słów. Dziewczynka cierpiała na rzadką odmianę raka mózgu, dziadek ze strony jej mamy walczy zaś z ALS (stwardnienie zanikowe boczne). Rodzice małej ogłosili właśnie, że Braylynn przegrała swoją walkę.

Leżące na łóżku, podłączone do aparatury dziecko i płaczący w fotelu obok mężczyzna. W takim momencie uwieczniła jego była żona - po to, żeby pokazać, co z człowiekiem robi choroba. "Nikomu z rodziców nie życzę, by ich spotkało to, co nas. To niewyobrażalne. Moja córka ma pięć lat, a w najbliższych dniach będziemy musieli się z nią pożegnać. I nic nie możemy zrobić" – pisała na Facebooku zrozpaczona matka dziewczynki, Ally Parker. Dodała, że dla jej ojca Seana też nie ma już ratunku. Pierwsza odeszła Braylynn.