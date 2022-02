Zdewastowali groby żołnierzy Armii Czerwonej. Mieszkańcy: "Tam mogą leżeć też Ukraińcy"

- To przykre, że głupota w połączeniu z nienawiścią, doprowadza do tego, że zamiast pomóc potrzebującym, ktoś postanawia "wesprzeć ich" niszcząc miejsce pamięci i wypisując wulgaryzmy na mogiłach – pisze na swym profilu FB, Ernest Mandel. - Wyzywać zmarłych łatwo, bo przecież nie oddadzą. No nic, chyba będzie trzeba wybrać się do sklepu po środki czyszczące, by zmazać tę plamę.