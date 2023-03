Zbrodnia w niemieckim wesołym miasteczku. Zabójca oddał się w ręce policji

Do incydentu doszło na terenie wesołego miasteczka. Między 21-latkiem i 31-latkiem tuż po godzinie 22 doszło do sprzeczki przy "Shake and Roll". Mężczyźni nie zgadzali się co do tego, kto ma pierwszeństwo w skorzystaniu z karuzeli.Doszło do szarpaniny. Jewgienij A. wyciągnął nów i ugodził w serce Marka D. Ofiara zmarła na rękach narzeczonej, a zabójca uciekł. Według niedzielnych komunikatów policji sprawca był w towarzystwie innego mężczyzny, który nie uczestniczył w zdarzeniu.