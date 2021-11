Zbigniew Ziobro: te zmiany będą gwarantować niezawisłość i niezależność sędziego

- Po konsultacjach z różnymi ośrodkami nadszedł już ten moment, by pokazać projekty reformy sądownictwa w całości. Ta zmiana ma charakter fundamentalny i ma doprowadzić do zbliżenia sądów do ludzi, uproszczenia struktury sądownictwa i przyspieszenia postępowań - poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.