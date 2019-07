Zbigniew Ziobro o Kaczyńskim. Mówi, jak jest

"Gwarantem jedności naszej formacji jest Jarosław Kaczyński" - powiedział w rozmowie z "Gazeta Polską" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "W niektórych sprawach różnimy się, ale łączy nas coś nieporównanie silniejszego niż każda z tych różnic" - wskazał.

Odniósł się przy tym do słów I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która po ogłoszeniu opinii rzecznika generalnego TSUE powiedziała, że Izbę Dyscyplinarną SN można ignorować.

"Każdy może mówić to, co mu ślina na język przyniesie. Ale nie zmienia to faktu, że Rzeczpospolita jest suwerennym, niepodległym państwem członkowskim UE, a nie jej zależną prowincją" - wskazał.