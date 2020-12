Zbigniew Ziobro chce odebrania immunitetu posłance

Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Joannie Scheuring-Wielgus. Posłance Lewicy śledczy chcą postawić zarzuty: "złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych".

Z informacji PAP wynika, że mowa o zdarzeniu, do którego doszło 25 października 2020 w trakcie porannej mszy w Kościele p.w św. Jakuba Apostoła w Toruniu .

Prokuratura przekazała, że w trakcie nabożeństwa posłanka weszła do kościoła razem ze swoim mężem. Mieli oni podejść pod ołtarz, po czym stojąc twarzą do zgromadzonych wiernych, zaprezentować transparenty nawiązujące do Strajku Kobiet. "Kobieto! Sama umiesz decydować", a także: "Kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką" - brzmiała treść plakatów.