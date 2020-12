Zbigniew Ziobro chce kasacji po przegranym procesie

Proces Izabeli Ch. miał być przyczyną decyzji ministra sprawiedliwości, który nie przedłużył Kosce-Janusz delegacji do Sądu Okręgowego. "Już po tej decyzji do Ministerstwa Sprawiedliwości dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy, co było szeroko komentowane i krytykowane w mediach" - brzmiało opublikowane na stronie ministerstwa uzasadnienie.