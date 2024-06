122 osób zatrutych nad morzem. Teraz nie żyje pracownik ośrodka

Śledztwo w toku

W sprawie zatrucia toczy się postępowanie. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Nie można jednak wykluczyć, że ktoś usłyszy je np. z art. 165 kodeksu karnego, czyli za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara do trzech lat więzienia. Jednak jeśli okazałoby się, że któryś z zatrutych zmarł, to górna granica ewentualnej kary wzrosłaby do ośmiu lat.