Zażartował, że ma bombę w bagażu. Dostał mandat i nie poleciał

Podczas nadawania bagażu na wrocławskim lotnisku 46-latek powiedział, że ma w nim bombę. Później tłumaczył policjantom, że żartował. Ten dowcip kosztował go 500 zł - donosi portal bankier.pl.

