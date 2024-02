Zawrócili po trzech godzinach. Pasażerowie odbyli "lot donikąd"

Podróż miała potrwać około 11 godzin. Z informacji przekazanych przez portal Flightradar24 można wywnioskować, że piloci po raz pierwszy rozważali powrót do Amsterdamu ok. godzinę po rozpoczęciu lotu. W tym momencie lotu część toalet przestała działać. Samolot najpierw zatoczył krąg, przymierzając się do powrotu, a potem wrócił na dawne tory.