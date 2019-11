WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze praca + 2 mcdonaldsfirma 1 godzinę temu Zawodowe kompetencje. Nad karierą można zapanować, wiemy jak Mniej niż 26 lat, ukończone studia, a do tego kilkuletnie doświadczenie i wysokie kompetencje – wydaje się, że pracodawcy żądają niemożliwego. Dokładnie – wydaje się – bo można pokierować karierą tak, by już po studiach idealnie wpisać się w wymagania współczesnego rynku pracy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie McDonald’s to znaczący pracodawca na polskim rynku zatrudniający około 25 tysięcy osób. To częsty wybór pracy dla młodych ludzi, gdzie istnieje możliwość szybkiego awansu. (123RF) Coraz więcej młodych osób łączy studia z pracą. Według statystyk – na taki ruch decyduje się aż 80 proc. studentów. Rzadko jednak myślą oni o tym, jak o starcie do poważnej kariery. Najczęściej przyświeca im myśl, by dorobić na wynajem mieszkania czy wydatki związane z nauką, dojazdami albo towarzyskimi wypadami. Warto jednak do pierwszej pracy podejść nieco bardziej taktycznie. Tak, by po tych kilku latach zawodowej kariery łączonej ze studiami, wejść na rynek pracy z więcej niż dobrymi kwalifikacjami. Naukowcy prowadzą szereg badań, które mają ukazać, jakich kompetencji poszukują pracodawcy, oraz gdzie mogą je zdobyć młodzi pracownicy. Jednym z takich miejsc, co dla niektórych może wydawać się zaskakujące, jest praca w restauracjach McDonald's. A wprost wskazują na to badania przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS. Po pierwsze, wyniki badania przeprowadzonego z pracodawcami pokazały, że oczekiwania względem kandydatów do pracy koncentrują się obecnie przede wszystkim na tak zwanych kompetencjach miękkich. Głównie związanych z wymagającą wysiłku, efektywną realizacją celów, szerzej określaną mianem wytrwałości. Do tego pracodawcy oczekują, że ich pracownik będzie w stanie odpowiednio, wręcz strategicznie, reagował na emocje zarówno swoje, jak i zespołu. I mowa tu bardziej o negatywnych emocjach niż tych pozytywnych. Pracodawcy oczekują też życzliwości w kontaktach z innymi oraz wysokiej kultury osobistej. Ważnym aspektem jest także umiejętność wykonywania poleceń zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Wśród innych wysoko cenionych kompetencji znalazły się: kreatywność, inspirowanie innych, dbanie o estetykę wykonywanej pracy czy życzliwość. Tyle o pracodawcach i ich oczekiwaniach. Wróćmy teraz do słynnej już, szczególnie w gronie studentów, pracy w Maku. Przedstawiciele spółki zapewniają, że kompetencje, jakie zdobędą młodzi pracownicy ich firmy, to: wytrwałe dążenie do celu, docenianie współpracowników, rozwiązywanie konfliktów, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcjami oraz kultura osobista. - Badania przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS pokazują, że działania rozwojowe, które podejmujemy w McDonald's, przekładają się na realne kompetencje naszych pracowników. To nie jest nasze ostatnie słowo. Blisko sto osób będzie uczestniczyć w trzyletnich studiach licencjackich, które organizujemy wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, a do tego ponad tysiąc osób weźmie udział w szkoleniach językowych – podkreśla Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych w McDonald's Polska. To raczej powinno zamknąć usta podśmiewającym się krytykom wszystkiego. Gdy oni kpią, inni w tym czasie stawiają na rozwój osobisty i wręcz idealnie wpisują się w wyzwania i oczekiwania współczesnego rynku pracy. A przez wieloletnie doświadczenie, stają się dużo atrakcyjniejsi dla kolejnych pracodawców i łatwiej im stawiać kolejne, coraz to wyższe szczeble zawodowej kariery. Kompetencje po pracy w Maku Uniwersytet SWPS w badaniach "Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika – kompetencje rozwijane w pierwszej pracy" sprawdził, jakie kompetencje u młodych ludzi są pożądane przez pracodawców z różnych branż. "XXI wiek to czas kompetencji miękkich" – podkreśla autorka badania, dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS, psycholog społeczny i trener biznesu. - Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują, że przewagi kompetencyjne pracowników McDonald's idealnie wpisują się w oczekiwania pracodawców – dodaje dr Jarczewska-Gerc. Badania Uniwersytetu SWPS pokazały, że podczas studiów warto podjąć zatrudnienie. Eksperci przebadali trzy grupy studentów: pracujących w McDonald’s, pracujących w innych sieciach gastronomicznych oraz tych, którzy nie są zatrudnieni nigdzie. Efekt? Pracujący studenci uzyskali istotnie wyższe wyniki w zakresie kompetencji społeczno-zawodowych, w tym związanych z asertywnością czy współpracą w grupie. Na tym tle wyróżniają się pracownicy sieci McDonald’s. - Studenci pracujący w McDonald’s to asertywni kierownicy. Charakteryzują się wysokim poziomem umiejętności efektywnego zarzadzania ludźmi, jasną i transparentną komunikacją - przekonuje dr Ewa Jarczewska – Gerc. W czym jeszcze lepsi są studenci pracujący w Maku? Odnotowali zdecydowanie wyższe wyniki m.in. w obszarach związanych z: delegowaniem obowiązków, organizacją pracy zespołu, udzielaniem informacji zwrotnej, motywowaniem pracowników, podejmowaniem się wykonywania nowego zadania czy odwagą w publicznym wyrażaniu niezgody. McDonald’s to znaczący pracodawca na polskim rynku zatrudniający około 25 tysięcy osób. To częsty wybór pracy dla młodych ludzi, gdzie istnieje możliwość szybkiego awansu. Najmłodszy kierownik w jednej z restauracji ma 22 lata, natomiast menedżerowie to bardzo często 18–19-latkowie. Na pracę w Maku chętnie decydują się też młode mamy. Każdy, dzięki elastycznym godzinom zatrudnienia, może łączyć rozwój zawodowy z innymi obowiązkami. Do tego w ostatnim roku McDonald’s wprowadził szereg szkoleń dla pracowników, organizacja wydaje na szkolenia menedżerów ok. 8 mln złotych rocznie. Do tego program rozwojowy dla przyszłych liderów czy wewnętrzne platformy e-learningowe. Jak pokazują badania - pierwsza praca może na całe życie ukształtować kompetencje pożądane przez rynek pracy. Więc warto wybrać taką, która zapewni odpowiednie kompetencje już na starcie. Materiał powstał we współpracy z Partnerem McDonald’s Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące