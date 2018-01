Zawirowanie w pogodzie. Dzisiaj jest dodatnia temperatura, a rok temu było -37 stopni!

Tegoroczna zima jak na razie jest bardzo łagodna i łaskawa. Temperatura spadła poniżej zera dopiero kilka razy, a śnieg sypie jedynie sporadycznie. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie rok temu, w Polsce były gignatyczne przymrozki.

W nocy z 7 na 8 stycznia 2017 roku temperatura na terenie prawie całego kraju spadła poniżej -20 st. C. W Małopolsce było najbardziej zimno. W miejscowości Jabłonka słupki rtęci pokazały aż -37 st. C. Tamtego dnia dwie osoby zmarły z powodu wyziębienia.

Dokładnie rok później pogoda jest zupełnie inna. Zamiast mrozów mamy kilka stopni na plusie i przeplatankę deszczu ze śniegiem. Dzisiaj termometry pokażą od 0 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. W całym kraju należy spodziewać się dużego zachmurzenia.