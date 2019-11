Zawiercie. Trzech nastolatków nie żyje. Żałoba w szkołach

Żałoba we wszystkich szkołach ponadpodstawowych powiatu zawierciańskiego potrwa do południa w piątek. Trzech 19-latków zginęło po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Wracali ze szkoły do domu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zawiercie. Tragiczny wypadek i żałoba w szkołach. (Policja)

Do tragedii doszło w poniedziałek około godziny 15. W wypadku na drodze między Pieckami a Skarżycami (woj. śląskie) zginęło trzech 19-letnich mieszkańców Kroczyc.

W szkołach powiatu ogłoszono 4-dniową żałobę, a na budynkach szkół wywieszono flagi z kirem.

"Do piątku odwołane będą wszelkie imprezy publiczne o charakterze kulturalnym, rozrywkowym" - podało starostwo.

Wszyscy nastolatkowie uczyli się w Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu.

Do zdarzenia doszło na wąskiej i bocznej drodze, pełnej zakrętów. 19-latkowie jechali samochodem osobowym.

Wszystko wskazuje na to, że ich pojazd wpadł w poślizg. Auto uderzyło bokiem w ciężarówkę, która jechała z naprzeciwka. W akcji ratowniczej brali udział strażacy, którzy rozcinali rozbite auto, by wydostać zakleszczone osoby.

Zobacz: Joanna Lichocka: Donald Tusk to są złe emocje. Wydaje mi się, że nie odpuści

"Dwaj nastolatkowie zginęli na miejscu. Trzeci był reanimowany, ale niestety nie udało się go uratować" - informuje lokalna policja.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy ciężarówki wykazało, że był trzeźwy. Prowadzone przez prokuratora śledztwo wyjaśni przyczynę i okoliczności tego tragicznego wypadku.

Źródło: RMF FM