Zauważysz je w trawie? Nie dotykaj. Leśnicy ostrzegają

Niektórzy mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że młode są na tyle małe, że leżąc w trawach są niewidoczne dla drapieżników i bezpieczne. To jest ich sposób na unikanie zagrożenia. "Zabierając je do domu lub do weterynarza, odbieramy im szansę na życie w naturze" - brzmi spis leśników.