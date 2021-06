Obywatel zatrzymany za antyrządowy transparent. Dotarliśmy do tłumaczeń szefa warszawskiej policji

Został zatrzymany na Placu Zamkowym, gdy protestował z transparentem "Nowy Polski Ład - Trybunał Stanu". Policjanci siłą zawlekli go do samochodu i odwieźli na komisariat. Zbigniew Komosa odpowie za wykroczenie, zostały mu przedstawione zarzuty. W jego sprawie interweniuje m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Wirtualna Polska dotarła do pisma, w którym Komendant Główny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak tłumaczy działania swoich podwładnych.