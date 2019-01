Zatrzymano trzy osoby. Nawoływały do kolejnych śmierci po tragedii w Gdańsku

Policja zatrzymała trzy osoby, które po ataku na Pawła Adamowicza wzywały do "kolejnych morderstw" - informuje MSWiA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że policja zatrzymała trzy osoby, które po ataku na Pawła Adamowicza miały wzywać do kolejnych morderstw. Brudziński zaapelował do wszystkich "podgrzewających” emocje o rozsądek, rozwagę i odpowiedzialność.

Minister napisał na Twitterze, że osoby zatrzymane to "po części internetowe trolle, a po części osoby niezrównoważone psychicznie.

Jeden z nich to 72-latek z Warszawy groził głowie państwa Andrzejowi Dudzie, nawiązując do śmierci prezydenta Gdańska. "Zatrzymaliśmy 72-letniego mieszkańca Warszawy, który dzisiaj po południu zadzwonił do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i groził prezydentowi, tłumacząc 'zginął Adamowicz, a jutro może zginąć Andrzej Duda'" - poinformowała warszawska policja.