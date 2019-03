Zatrzymano agresywnego 27-latka. Zaatakował kierowcę autobusu

Policja złapała mężczyznę, który zdenerwował się na kierowcę autobusu w Szczecinie i siłą próbował go zmusić do zatrzymania pojazdu. 27-latka udało się wypchnąć na jezdnię wysokiej estakady.

Wiadomo jednak, że mężczyzna, który zaatakował kierowcę w Szczecinie, to 27-latek mieszkający w Bydgoszczy. Po tym, jak uciekł, w pojeździe znaleziono jego torbę z rękawicami bokserskimi i dokumentami. Zatrzymano go w sobotę.

Agresywny mężczyzna się pomylił. Nie przyjął tego do wiadomości

Doszło do szarpaniny. - Chwyciłem go i wypchnąłem z kabiny - powiedział kierowca. Mimo to mężczyzna próbował ponownie wejśc do autobusu. Uderzał w pojazd rękami i głową. Po chwili dał za wygraną i uciekł.