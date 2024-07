Zatruta atmosfera w Tesli. Zginęły tysiące kubków do kawy

Obawy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa

Gigafabryka Tesli w Grünheide wzbudzała wiele kontrowersji już na długo przed tym, zanim doszło do kradzieży dziesiątek tysięcy kubków do kawy i ostatnich wyborów do rady zakładowej. Niemal natychmiast po tym, jak Niemcy pokonały oferty co najmniej ośmiu innych krajów UE w wyścigu o pierwszą europejską fabrykę Tesli w 2019 roku, zaczęła narastać krytyka dotycząca wpływu budowy fabryki na środowisko. Obejmowała ona wycinkę setek hektarów lasów i obawy o zanieczyszczenie wód gruntowych.