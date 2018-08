Zatrucie podczas kolonii w Poddąbiu. 11 dzieci w szpitalu, kontrola Sanepidu

11 kolonistów z ośrodka wypoczynkowego w Poddąbiu trafiło do szpitala z objawami zatrucia. Sprawę bada słupski Sanepid, który ma ustalić okoliczności zdarzenia.

Jak podaje "Głos Pomorza", kilkanaścioro dzieci trafiło do szpitala w poniedziałek wieczorem z wymiotami, gorączką i biegunką. Karetki zabrały ich z ośrodka wypoczynkowego w Poddąbiu, gdzie spędzały kolonie. - Mają objawy zatrucia. Pacjenci uskarżali się też na ból brzucha - podaje Monika Zacharzewska, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Słupsku.

Do akcji wkroczył słupski Sanepid, którego zadaniem będzie ustalić, czy doszło do zatrucie pokarmowe, czy może do infekcji wirusowej. - Niczego nie można wykluczyć. Objawy są typowe dla rotawirusa, ale będziemy też szukać w kierunku zatrucia - mówi Włodzimierz Sławny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku i Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w rozmowie z "Głosem Pomorza".