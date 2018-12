Zatrucie gazami spalinowymi w woj. kujawsko-pomorskim. Dwie osoby nie żyją

W miejscowości Wola Skarbkowa dwoje staruszków zatruło się gazami spalinowymi z agregatu prądotwórczego wstawionego do mieszkania. Nie udało się ich uratować. Do szpitala trafiła też trzecia osoba.

Do zdarzenia doszło przed godz. 20 w miejscowości Wola Skarbkowa (woj. kujawsko-pomorskie). Dwie osoby zatruły się spalinami gazów z agregatu prądotwórczego wstawionego do pomieszczenia jednego z domów jednorodzinnych. W pomieszczeniu został umieszczony w związku z awarią dostępu do sieci elektrycznej.