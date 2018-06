Zatrucie dopalaczami w Trzebiatowie. 16 osób kupiło je u jednego dilera

Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o sprzedawanie dopalaczy w Trzebiatowie. Po ich zażyciu do szpitali trafiło 16 zatrutych nastolatków. Niektórzy z nich byli tak pobudzeni, że przypięto ich pasami do łóżek.

Do tej placówki trafiło 7 osób, które na początku tygodnia zatruły się dopalaczami . – Nasza córka została około południa została przywieziona do szpitala w Gryficach. Była przytomna, wcześniej była u koleżanki. Tamta również trafiła do szpitala. Jesteśmy załamani i wstrząśnięci. Lekarze mówią, że córka jest w najlepszym stanie, ale z niektórymi jest bardzo źle - powiedział w rozmowie z portalem gryfice.info rodzic jednej z nastolatek.

Pozostali zatruci trafili do szpitali w rejonie. Łącznie od poniedziałku do środy hospitalizowano 16 młodych osób. Do co najmniej jednego przypadku wezwano karetkę reanimacyjną. Nastolatkowie narzekali na duszności, wymiotowali.