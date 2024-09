Zatęsknimy za latem. Nadchodzi ochłodzenie i niszczycielski wiatr

Duże ochłodzenie i przygruntowe przymrozki

Prawdziwa zmiana w pogodzie czeka nas w weekend. Chociaż w sobotę będzie mniej deszczu, to na słońce również nie mamy co liczyć. Będzie też zdecydowanie chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na Pomorzu, przez 18 w centrum kraju, do 20 na Podkarpaciu. Będzie wiał południowo-zachodni wiatr, który w zachodniej części kraju może w porywach osiągać prędkość do 60-80 km/h.