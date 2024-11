Zastąpi Trzaskowskiego jako prezydent Warszawy? Zapytali Kierwińskiego

- Wygrana Rafała Trzaskowskiego oznacza tylko to, że Polska będzie miała dobrego prezydenta - powiedział Kierwiński, zapytany o to, czy zostanie kandydatem KO na prezydenta Warszawy.

- Ja mam dzisiaj swoje zadania. O tym, kto będzie kandydatem na prezydenta Warszawy, będzie decydował Donald Tusk i Zarząd Krajowy - ale to za jakiś czas. Dziś mamy inną robotę do wykonania - zaznaczył Kierwiński.

Polityk określił siebie jako "człowieka od realizacji konkretnych zadań" i unikał jednoznacznych deklaracji dotyczących swojej przyszłości. - Dziś mam swoje zadania, muszę je realizować, a co będzie za pół roku, to zobaczymy - ale Warszawa to piękne miasto - dodał.