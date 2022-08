Zaskakująca zemsta na Wyspach. Odrzuciła go, wjechał tirem w jej dom

Sara Cassidy próbowała uspokoić Wellingtona i zgodziła się na spotkanie z nim na pobliskiej ulicy, ale wpadła w panikę, gdy zobaczyła go około godziny 23 za kierownicą ciężarówki. - Była przerażona z powodu jego wcześniejszych gróźb i pobiegła z powrotem do domu. Kiedy to zrobiła, usłyszała głośny huk i dźwięk rozbijanego szkła - dodała prokurator.