Zaskakująca decyzja Chińczyków. Gigant zawiesił wielki projekt w Rosji

Jak poinformował Reuters, opierając się na wiarygodnym źródle, inwestycja, o której informował w grudniu rzecznik Komunistycznej Partii Chin, nie dojdzie do skutku. Chiny miały w planach dołączenie do Siburu, rosyjskiego potentata petrochemicznego i udział w projekcie łączącym jego wysiłki z wartym 10 miliardów dolarów Amur Gas Chemical Complex we Wschodniej Syberii. Inwestycja miała należeć w 40 procentach do Sinopecu, a w 60 - do Siburu.