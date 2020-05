Zasiłek opiekuńczy po 25 maja. Ten problem dotyczy 30 proc. rodziców. Rząd pracuje nad rozwiązaniem

Zasiłek opiekuńczy po 25 maja. Nie dla wszystkich

Zgodnie z nowymi przepisami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy formalnie nie przysługuje rodzicom, którzy nie posyłają dziecka do żłobków lub przedszkoli i to pomimo tego, że te placówki są otwarte. Wcześniej rządzący zapowiadali, że przepisy dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą takie same, jak wcześniej. W obecnej sytuacji zasiłek nie przysługuje 30 proc. rodziców.

Zasiłek opiekuńczy. Będzie zmiana przepisów

Żłobki i przedszkola nie są otwarte w pełnym zakresie, a to rodzice mają możliwość podjęcia decyzji o tym, czy wysyłają swoje dzieci do placówek oświatowych. Rząd zapowiedział zmianę w przepisach dotyczących wypłaty dodatkowego zasiłku opiekiuńczego. "Błąd" ma być wkrótce naprawiony, a przedstawiciele rządu zapewniają, że zasiłki będą obowiązywać z datą wsteczną.

W tarczy 4.0, która trafiła już do Sejmu, pojawił się nowy zapis, który zapewnia świadczenie także, gdy placówki są otwarte, a mimo to rodzice nie decydują się wysłać do nich dzieci. Jednak dopóki ustawa nie będzie uchwalona przez Sejm i nie wejdzie w życie, brak jest podstaw prawnych do wypłat.