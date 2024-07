Zasady 800 plus do zmiany. Tylko dla pracujących rodziców?

Od 24 lutego 2022 roku w szkołach polskich uczy się 145 tysięcy ukraińskich dzieci, a do przedszkoli uczęszczają 34 tysiące maluchów. Jak podała w czerwcu wiceminister edukacji Joanna Mucha z Polski 2050, informowała w połowie czerwca, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny w Ukrainie, do Polski przybyły 3 mln uchodźców wojennych. 43 proc. to dzieci do 17. roku życia.