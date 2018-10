Zarzuty pod adresem ZHP. Jest apel o interwencję Andrzeja Dudy

Fundacja Centrum Życia i Rodziny zarzuca Związkowi Harcerstwa Polskiego "homopropagandę". Jakby tego było mało, wystosowano apel do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Co więcej, Fundacja Centrum Życia i Rodziny wystosowała list do prezydenta z apelem o podjęcie działań w sprawie ZHP. Domaga się, by Andrzej Duda wpłynął na władze związku i wezwał je "do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji oraz permisywnej edukacji seksualnej, oderwanej od norm moralnych, a także pozostałych działań sprzecznych z ideałami założycieli harcerstwa w Polsce".