Zarzecze. Wypadek na moście. Cztery osoby w szpitalu

Na DK 19 w województwie podkarpackim doszło do wypadku. Dwa samochody zderzyły się ze sobą czołowo na moście w Zarzeczu.

Do wypadku w województwie podkarpackim doszło ok. godz. 7:30. Na moście w Zarzeczu zderzyły się ze sobą czołowo dwa auta. Do szpitala na badania przewieziono cztery osoby.